مصادر: الرئيس السوري المؤقت سيلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

يعتزم الرئيس المؤقت أحمد الشرع، إلقاء خطاب سوريا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل، حسبما ذكرت مصادر مقربة من الإدارة السورية الجديدة اليوم الثلاثاء.

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما التي يشارك فيها رئيس سوري في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث لم يشارك الرئيسان السابقان بشار الأسد وسلفه ووالده حافظ مطلقا في الاجتماعات.

وشغل حافظ الأسد منصب رئيس سوريا منذ عام 1971 حتى وفاته في عام 2000، وبعد ذلك تولى بشار السلطة حتى أطاح به تحالف لفصائل إسلامية بقيادة الشرع في ديسمبر الماضي.

وتسعى القيادة السورية الجديدة إلى حشد الاعتراف العالمي والدعم الاقتصادي لإعادة بناء البلاد.

وستكون رحلته إلى الولايات المتحدة بمثابة دفعة دبلوماسية إضافية للشرع، الذي زار بالفعل عدة دول في المنطقة، بالإضافة إلى فرنسا لإجراء محادثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون، كما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض.