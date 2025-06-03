• جهاز الأمن الأوكراني قال إن التحضيرات للهجوم استغرقت عدة أشهر، وأن أساسات الجسر تحت الماء تضررت نتيجة الهجوم

أعلن جهاز الأمن الأوكراني، الثلاثاء، أنه نفذ هجوما استهدف به جسر القرم للمرة الثالثة منذ بدء الحرب مع روسيا عام 2022.

وقال في بيان نشره على منصة تيلغرام: "نفذ جهاز الأمن الأوكراني عملية خاصة غير مسبوقة، واستهدف جسر القرم للمرة الثالثة. هذه المرة من تحت الماء".

وأشار البيان إلى أن التحضيرات للهجوم استغرقت عدة أشهر، وأن مسؤولي جهاز الأمن زرعوا ألغاما على الجسر.

وأضاف: "اليوم، عند الساعة 4:44 صباحا، ودون أي إصابات في صفوف المدنيين، تم تفجير العبوة الناسفة الأولى".

ولفت إلى استخدام 1100 كيلوغرام من المتفجرات في الهجوم وتضرر أساسات الجسر تحت الماء نتيجة الانفجار، وأن "الجسر في حالة طارئة".

وذكر أن رئيس جهاز الأمن فاسيل ماليوك قاد العملية، وأن أوكرانيا هاجمت هذا الجسر مرتين في عامي 2022 و2023.

وأكد أن روسيا تستخدم جسر القرم أيضا لدعم جيشها لوجستيا، وأنه "هدف مشروع" للجيش الأوكراني.

وأردف جهاز الأمن الأوكراني الذي نشر صورة تُظهر لحظة الهجوم: "لا مكان لأي منشآت روسية غير قانونية على أراضي دولتنا".

يشار إلى أن جسر القرم، المعروف أيضا باسم "جسر كيرتش" لأنه يعبر مضيق كيرتش، يربط البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها لسيطرتها منذ عام 2014، وهو ما لم يحظَ باعتراف دولي حتى اليوم.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.