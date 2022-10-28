مدحت صالح يفتتح حفله بالموسيقى العربية: بتوحشونا والله من السنة للسنة

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افتتح الفنان مدحت صالح، حفله بالليلة الثامنة من فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بأغنية "برمي السلام"، وسط تفاعل وترحيب من الجمهور.

وعبر مدحت صالح عن سعادته بالتواجد على المسرح الكبير، معلقا: "بتوحشونا والله من السنة للسنة"، وطلب منه أحد الحضور أن يطيل مدة تواجده على المسرح فأجابه مدحت: "أنا أصلا بحب أطول.. أنا معاكم للصبح"

واستضافت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، 40 موهبة جديدة بحفلها على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، في إطار دعمها للمواهب الشابة والجيدة، كما قدمت معهم أغنية جديدة باللهجة المصرية.

وعبرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عن سعادتها بحفلها في الليلة الثامنة من فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي يشهد أول مشاركة لها على مدار تاريخه، موجهة شكرها لدار الأوبرا على دعوتها، ومؤكدة أن مصر هي بلدها.

واستمرارا لفعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يقام مساء الخميس 27 أكتوبر اربعة حفلات بالقاهرة والاسكندرية.

فعلى مسرح النافورة يقدم الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية حفلا بقيادة المايسترو أحمد عامر ، يسبقه فاصلا للنجمة اللبنانية ديانا حداد التى تشارك لأول مرة فى الفعاليات ويصاحبها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وسام خصاف اضافة الى فقرة موسيقية لعازف البزق السوري رامي إبراهيم.

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار وتحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد كوكبة من مؤلفات الطرب العربي .

ويشهد مسرح معهد الموسيقي العربية حفلا للفرقة الوطنية السعودية والكورال بقيادة المايسترو مهند طلال .

ويستقبل مسرح سيد درويش" اوبرا الإسكندرية " حفلاً للفنان اللبناني رامي عياش بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى محمود يسبقه فاصلا غنائيا لكل من رضوي سعيد ، مؤمن خليل ووليد حيدر .