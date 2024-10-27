سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الأحد، سقوط إصابتين جراء هجوم بمسيرة على مبنى في عكا.

وأفادت صحيفة «معاريف»، بأن المسيّرة التي انفجرت شرق عكا استهدفت مصنعًا عسكريًا.

كما أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أن «المسيرة التي انفجرت شرق عكا استهدفت مصنعاً لمكونات الصناعات الجوية العسكرية والمدنية».

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني أنه نفذ هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل تظهر مكان انفجار الطائرة المسيرة في المصنع قرب عكا، حيث أدت لوقوع إصابتين.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن إسرائيل عدوانًا على لبنان، أسفر عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى، فيما يرد حزب الله يوميًا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.