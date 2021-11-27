أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، اليوم السبت، نظر القضية رقم 8533 لسنة 2021 جنايات ثالث المنتزه، والتي يُحاكم فيها "ش.ج.م"، سمسار؛ لاتهامه بهتك عرض "ت.م.ر"، طفل، لجلسة 8 ديسمبر المقبل، للاطلاع.

وتعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد ورود بلاغًا من صاحب مغسلة، يتهم شخصًا بهتك عرض عامل لديه، داخل الشقة محل سكنه، والكائنة في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة، أنه وأثناء قيام المجني عليه، الذي لم يبلغ من العمر 18 عامًا، يعمل بمغسلة، بتوصيل الملابس إلى شقة المتهم استدرجه إلى غرفة النوم، بحجة تعليمه كيفية تدليك الجسد "المساج".

وأضافت التحقيقات، أنه وعقب ذلك تبين للمجني عليه أن المتهم يقوم بتحسس جسده، وحال محاولته الهرب، جثم فوقه، وحسر عنه ملابسه، وهتك عرضه بالقوة، وبتمكن المجني عليه من الفرار منه، أبلغ صاحب المغسلة بالواقعة، ليحرر بها محضرًا بقسم الشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات، وتتبع المتهم، تم إلقاء القبض عليه في محل سكنه، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته بالمجني عليه وبأقواله، أقر بالواقعة، فتم تحرير محضرا بها، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وبإحالة المتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت قرارها المُقدم.