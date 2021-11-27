رصدت خمسة دول فقط وجود إصابات بسلالة أوميكرون المتحورة الجديدة عن فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لبيان منظمة الصحة العالمية فإن سلالة أوميكرون مثيرة للقلق نظرا لاحتوائها على طفرات جينية جديدة وكثيرة للغاية، وبعضها لم يره العلماء من قبل.

وقد يؤدي هذا إلى ضعف فاعلية اللقاحات المتاحة والعلاجات المتبعة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أكدته عدد من شركات إنتاج اللقاح.

وفي ظل ضعف أدوات رصد السلالة الجديدة في معظم دول العالم.. تم التأكد من وجود 87 إصابة بأوميكرون حتى الآن.. 66 في جنوب أفريقيا و6 في بوتسوانا و2 في هونج كونج وإصابة أعلنت عنها إسرائيل هي الأولى في الشرق الأوسط، وإصابة في بلجيكا هي الأولى في أوروبا.

كما توجد أكثر من ألف حالة اشتباه غير مؤكدة الإصابة بسلالة أوميكرون.. معظمها في جنوب أفريقيا، التي وجهت لها منظمة الصحة العالمية الشكر على سرعة البحث والترصد والإبلاغ.