 جيش الاحتلال: الجهود مستمرة برعاية مصر وقطر لإعادة المحتجزين من غزة - بوابة الشروق
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جيش الاحتلال: الجهود مستمرة برعاية مصر وقطر لإعادة المحتجزين من غزة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 8:59 م | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 8:59 م
قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجهود مستمرة برعاية مصر وقطر لإعادة المحتجزين من قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء الاثنين، أنّه يجب على المؤسسات الدولية أن تعمل على تمكين الصليب الأحمر لزيارة المحتجزين في غزة.

وأشار إلى أن حركة حماس مسئولة عن حياة كل المحتجزين في غزة، زاعما أن قواتهم مستعدة لأداء أي مهمة بعد نهاية الهدنة ويستعدون لمواصلة الحرب.

ولفت إلى أنّ هناك استعدادات لتجهيز الأسلحة والذخائر بما يُمكنهم من استمرار القتال، مُدعيا أنهم يُصممون على مواصلة ما سماها الإنجازات في الميدان.

ونوه بأن جيش الاحتلال يهدف لإعادة المحتجزين والقضاء على حركة حماس، على حد تعبيره.

وكانت حركة حماس، قد أعلنت أنه تم الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.

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