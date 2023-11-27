ناصر الخليفي يعود للظهور في المباريات بعد إصابته بالرباط الصليبي

كشفت تقارير صحفية خارجية عن اقتراب ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من العودة للظهور في المباريات من جديد، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة.

وأشارت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية إلى أن ناصر الخليفي سيعود إلى ملعب بارك دي برينس يوم الثلاثاء عندما يستضيف باريس سان جيرمان فريق نيوكاسل، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وذكرت: "سيعود ناصر الخليفي إلى عاداته بحضور المباريات في حديقة الأمراء، بعدما غاب لمدة شهر تقريبًا بعد إجراء جراحة في الركبة، وقد تعافى بما يكفي ليتمكن من حضور مباراة دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل مساء الثلاثاء".

وأفادت الشبكة أن ناصر الخليفي لم يظهر في المباريات منذ حوالي شهر، إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مُشيرةً إلى أنه أجرى جراحة في نهاية شهر أكتوبر.

وتابعت: "اعتاد رئيس باريس سان جيرمان على حضور المباريات، سواء على ملعبه أو خارجه، ولم تتم رؤيته في أي مكان رياضي منذ نهاية أكتوبر، لإصابته بتمزق في الرباط الصليبي".

وأتمت الشبكة: "تعرض ناصر الخليفي للإصابة خلال مباراة البادل في الدوحة مع ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان السابق الذي انتقل إلى العربي القطري في سبتمبر الماضي".