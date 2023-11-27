حسام البدري: تأثرنا بالنقص العددي أمام العربي

أكد حسام البدري، المدير الفني للزوراء العراقي، أن النقص العددي لفريقه، السبب وراء ضياع فرصة الفوز على العربي الكويتي في عقر داره.

خيم التعادل على مواجهة الزوراء مع العربي (1-1)، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

قال حسام البدري في المؤتمر الصحفي:" لم يساعدنا النقص العددي بعد طرد علي كاظم، في نهاية الشوط الأول، وأجواء الطقس في الحفاظ على التقدم".

أضاف البدري:" الفرصة لا تزال قائمة في التأهل للدور الثاني، كأفضل وصيف في المجموعات الثلاث، بشرط الفوز على الرفاع صاحب الصدارة، الذي تأهل بصورة رسمية".

ووجه حسام البدري انتقادات لغياب تقنية الفيديو عن مباريات كأس الاتحاد الآسيوي، مؤكدا أن البطولة تستحق وجود هذه التقنية للابتعاد عن أخطاء التحكيم.