وفاة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا أثناء تلقيه العلاج في الهند

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت رئيسة برلمان تنزانيا توليا آكسون اليوم الأربعاء وفاة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا فوستين ندوجوليل أثناء تلقيه العلاج في الهند.

وأضافت أنه يجرى التخطيط لإعادة جثمان ندوجوليل / 55 عاما/، موضحة أنه سوف يتم الإعلان عن خطط الجنازة لاحقا. ولم تكشف آكسون عن مرض ندوجوليل.

وشغل ندوجوليل مقعدا في البرلمان عن دائرة كيجامبوني في العاصمة التنزانية دار السلام. كما عمل مساعدا لوزير الصحة في الفترة ما بين 2017 و 2020، ووزيرا للاتصالات والمعلومات حتى عام 2021.

وتم انتخابه لشغل منصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا في أغسطس الماضي، وكان من المقرر أن يتولى منصبه الجديد في فبراير 2025,

وأعربت رئيسة تنزانيا سامية صولحو حسن عن تعازيها عبر منصة " اكس" للتواصل الاجتماعي، واصفة وفاة ندوجوليل " بالفادحة"، كما كتب المدير العام لمنظمة الصحية العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أنه يشعر" بالصدمة والحزن العميق" لوفاة ندوجوليل