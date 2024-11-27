قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، آموس هوكشتاين، إن وقف إطلاق النار في لبنان دائم؛ وليس مؤقتا لمدة 60 يوما، على أن يبدأ اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا بتوقيت بيروت.

وأضاف خلال مقابلة مع «الجزيرة»، ليلة الثلاثاء، أنه في هذه المرحلة ستتوقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ، والغارات الجوية، والقصف.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي المتواجد في الميدان ضمن الـ 3 كيلومترات على الحدود؛ سيبقى في مواقعه خلال هذه الفترة، على أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان.

وأكد هوكشتاين، أن الانسحاب الإسرائيلي لن يتطلب 60 يوما كاملة لمغادرة الأراضي اللبنانية، بل ستغادر القوات الأولى خلال الأسابيع الأولى، وسيكون تدريجيا على مدار الـ 60 يوما.

وأشار إلى الجيش اللبناني ليس باستطاعته نشر قواته بسرعة في جميع أنحاء الجنوب اللبناني خلال هذه المرحلة، مشددا أن هناك الكثير أمام الجيش اللبناني للقيام به خلال هذه الفترة.

ونوه إلى التوصل إلى الاتفاق بموافقة من الطرفين، موضحا أنه سيبدأ ببعض البنود الفورية بشكل مباشر كوقف إطلاق النار، والبنود الأخرى ستكون تدريجية.

وشدد على ضرورة تنفيذ الاتفاق بحكمة وكفاءة؛ لتجنب تكرار ما حدث بعد حرب 2006، من عدم التنفيذ الذى أدى إلى اندلاع الحرب هذا العام وتسبب في خسائر بشرية مأساوية للطرفين.