المسيحيون الأرثوذكس ينتقدون زيلينسكي ويطلبون البقاء في موقعهم بكييف

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اتهم رئيس دير الكهوف الشهير عالميا في كييف، المطران بافيل ليبيد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بممارسة الضغوط على المسيحيين الأرثوذكس.

وقال ليبيد في رسالة بالفيديو وجهها إلى الرئيس "لقد سئمنا من ضرب العدو لشعبنا، لقد سئمنا من المعاناة والحزن عندما يتضور الناس جوعا في البرد وبدون إضاءة".

وناشد ليبيد الرئيس عدم أخذ موقعي عبادة الكنيسة الأرثوذكسية الاثنين المدرجين على مواقع التراث العالمي لليونسكو بنهاية الشهر الجاري.

وقال "هل تريد أن تأخذ إيمان الناس أيضا؟ هل تريد أن تأخذ آخر أمل؟ لا تفعل هذا".

وكان زيلينسكي قد حظر المنظمات الدينية المرتبطة بروسيا. وفي نوفمبر الماضي، قامت الخدمة السرية الأوكرانية بتفتيش مجمع الدير، وهو المعبد الرئيسي للكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا. كما كانت هناك حملات مداهمة لكنائس أخرى.

وينتهي عقد إيجار الدير بنهاية الشهر الجاري وقد طلب ليبيد عدم طرد رواد الكنيسة الأرثوذكسية.