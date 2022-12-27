انهيار جزئي بعقار قديم بعطارين الإسكندرية دون خسائر بشرية

انهارت أجزاء داخلية من عقار قديم "خالٍ من السكان" كائن في 15 شارع الشيخ سيد درويش، منطقة كوم الدكة، التابعة لنطاق حي وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، والحماية المدنية، حول انهيار أجزاء من عقار بناء قديم مكون من 3 طوابق.

وبانتقال قوات الحماية المدنية، رفقة سيارات الإسعاف، ومسئولي حي وسط، إلى موقع الانهيار تم فرض سياج تأميني حول العقار، حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات.

وبالفحص تبين أن العقار بناء قديم وتصدعت أجزاء داخلية منه، فتقرر عرض ملفه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التابعة للإدارة الهندسية بحي وسط.

ووفقًا لمصدر أمني، مساء الاثنين، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.