وزير أوكراني يحذر من هجوم صاروخي روسي شديد خلال ليلة رأس السنة الجديدة

حذر وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، اليوم الاثنين، من أن روسيا قد تستخدم القذائف وصواريخ كروز في هجوم واسع النطاق ليلة رأس السنة الجديدة.

وقال جالوشينكو، للتلفزيون الأوكراني، إن "الروس لم يوقفوا الهجمات على شبكة الطاقة لدينا، وبما أنهم يستهدفون تواريخ معينة، فقد يكون العام الجديد أحد تلك التواريخ التي سيحاولون فيها إلحاق الضرر بشبكة الطاقة لدينا".

وقال إنه "جاري العمل على إصلاح الشبكة في الوقت الراهن على وجه السرعة، لتمكين الأوكرانيين من الاحتفال بالعام الجديد دون انقطاعات، ولكن هذا لن يكون ممكنا حال وقوع هجمات روسية جديدة".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح مؤخرا إن جميع محطات الطاقة في بلاده تضررت أو دمرت من قبل الروس.

وارسلت المانيا والأمارات مولدات للكهرباء إلى أوكرانيا.