إيران: تقرير الأمم المتحدة بشأن أنشطتنا النووية مجرد دعاية إعلامية

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن التقرير الخاص بالأمم المتحدة بشأن زيادة إنتاج البلاد من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60% "ليس جديدا"، وهو مجرد "دعاية إعلامية".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاربعاء عن محمد إسلامي قوله في تصريحات تم بثها على شاشات التلفزيون: "يأتي ذلك من أجل تحويل تركيز الرأي العام من غزة إلى إيران"، مضيفا أن أنشطة إيران النووية تتم "وفقا للإطار والضوابط".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أمس الثلاثاء، أن إيران كثفت إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، لتعكس بذلك تراجعا في الإنتاج بدأ في منتصف العام.

وقال متحدث في فيينا إن "المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، أبلغ الدول الأعضاء اليوم (الثلاثاء) بتوسيع إيران لإنتاج اليورانيوم".

وكانت إيران قد أعلنت عن خطط لزيادة الإنتاج في نهاية نوفمبر لمنشآتها في "نطنز" و"فوردو". وقالت الوكالة المعنية بمراقبة الإنشطة النووية والتابعة للأمم المتحدة إن مفتشي الوكالة تحققوا بعد ذلك من الإنتاج خلال زيارتين في 19 و25 ديسمبر.

ومنذ نهاية نوفمبر، تم إنتاج نحو 9 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60% في الموقعين - بالمقارنة مع نحو 3 كيلوجرامات في الشهر خلال الأشهر السابقة.

يذكر أن التخصيب إلى درجة نقاء 80% على الأقل ضروري لصنع قنبلة نووية.

ويؤكد المسئولون الإيرانيون بشكل دائم إنهم ليس لديهم نوايا لتطوير أسلحة نووية.