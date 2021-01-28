أيمن زيدان يشارك في مسلسل «خريف العشاق» لرمضان 2021

يشارك الفنان السوري أيمن زيدان، في مسلسل "خريف العشّاق" المقرر عرضه في رمضان 2021، عن نص للكاتبة ديانا جبور، وإخراج جود سعيد.

ويقال زيدان إنّ الحامل النصي لشخصية "العم" التي يؤديها في المسلسل: "على درجة كبيرة من الغنى، والتنوع، بمعنى تقديم مجموعة أشكال لنموذج سلطوي، خارج الإطار التقليدي الذي تقدّم فيه هذه النوعية من الشخصيات في الدراما؛ دافئ أحياناً، متوتر حيناً، وتلوينات أخرى ساعدتني كممثل في تقديم جملة من الاقتراحات في شخصية مكثفة."

واعتبر النجم السوري أنّ الموضوع الذي يتم تناوله في مسلسل "خريف العشاق": "على غاية كبيرة من الأهمية، ويكاد يقارب منطق الرواية التلفزيونية، عبر قراءته شبه الملحمية لمرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ المنطقة المعاصر بكل تقلباتها، سياسياً، واقتصادياً، وبصورة غير مباشرة، وذلك من خلال تتبع مسار مصائر شخوص متعددة، تلك المرحلة التي أسست لمراحل مستقبلية لاحقة، بما في ذلك ما نعيشه في الوقت الراهن."

ولفت أيمن زيدان إلى أنّ نص "خريف العشاق" يقترب من مناطق كثيرة مسكوت عنها سابقاً، وذلك ضمن قالب حكائي متقن الصياغة، على مستوى صنعة كتابة السيناريو.