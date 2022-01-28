قال الدكتور على قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن الظواهر الجوية تشهد حالة من التطرف، وأن هناك تغيرًا في المناخ بسبب زيادة النشاط البشري الإنساني وتلويث البيئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج "كلمة السر" عبر قناة "صدى البلد"، أن العوامل المتعلقة بالإنسان تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضح أنّ موجة الصقيع الحالية هي الأقوى، حيث لم تسجل مصر درجة حرارة منذ عشرة أعوام تقارب ما تم تسجيله يوم الأربعاء القارس.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة.