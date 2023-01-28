- المطاريد في المركز الثالث بمليون و222 ألف جنيه.. واتنين للإيجار في المركز الأخير بـ499 ألفا

يواصل فيلم «أخي فوق الشجرة»، صدارته لشباك التذاكر على المستوى اليومي، حيث حقق أمس الجمعة 813 ألف جنيه؛ لتصل إجمالي إيراداته خلال أسبوع إلى 5 ملايين و551 ألف جنيه.



والفيلم بطولة رامز جلال، وتارا عماد، وحمدي الميرغني، ويزو، ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ويجسد فيه رامز جلال شخصيتين، إحداهما شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.



واحتل فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، المركز الثاني في الإيرادات اليومية، محققا أمس 715 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته منذ طرحه قبل 4 أسابيع إلى 26 مليونا و388 ألف جنيه.



والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعى، ويشارك فى بطولته محمد هنيدي، ونور، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، ورحمة أحمد فرج.



و«نبيل الجميل أخصائي تجميل»، تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، إذ يجسد محمد هنيدي شخصية دكتور نبيل أخصائى التجميل، وفي عيادة التجميل التي يمتلكها تحدث العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.



وفي المركز الثالث جاء فيلم «المطاريد»، محققا أمس 463 ليصل إجمال إيراداته، على مدى 3 أيام إلى مليون و222 ألف جنيه، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وعزت أمين، وإخراج ياسر سامي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه فى الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشاركه البطولة إياد نصار، وتارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، وحسن مالك، وطه الدسوقي، ودنيا سامي، ومصطفى غريب، ومحمد مولي.



وفي المركز الرابع، جاء فيلم «شلبي» محققا أمس 462 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته منذ طرحه قبل 3 أسابيع إلى 10 ملايين و44 ألف جنيه.



والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي، وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، وروبي، وبيومي فؤاد، ومحمد محمود، وحاتم صلاح، وسليمان عيد.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب «صابر» الذي يؤدي دوره الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وهو يعمل في أحد بيوت الرعب بالملاهي، ويخوض أحداثا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها اسم «شلبي»، ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها ويقابل روبي خلال أحداث العمل.



وأما المركز الخامس والأخير، فكان من نصيب فيلم «اتنين للايجار»، محققا أمس 172 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته على 3 أيام إلى 499 ألف جنيه، وهو من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت، من تأليف أسماء غازي وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول بحث عاطلين عن فرصة عمل مناسبة لكسب قوت يومهما، ويقرران عرض نفسيهما للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبه كوسيلة لكسب الرزق.