تقرير: الشركات المسجلة في بورصة بكين تجمع أكثر من 16 مليار يوان في 2022

جمعت الشركات المسجلة في بورصة بكين للأوراق المالية، 38ر16 مليار يوان (حوالي 42ر2 مليار دولار أمريكي) من الأموال عن طريق عمليات الاكتتاب العام خلال عام 2022.



وأُطلقت بورصة بكين يوم 15 نوفمبر من عام 2021، وحتى نهاية العام الماضي، كان لديها 162 شركة مدرجة وأكثر من 26ر56 مليون مستثمر مؤهل.



وتعتبر البورصة، أكثر شمولا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الموجهة نحو الابتكار مع عتبات تسجيل أكثر انخفاضا ومعايير تقييم متنوعة ووقت موافقة أقصر، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم السبت.



وتتبنى البورصة نظام الاكتتاب العام الأولي القائم على أساس التسجيل، بما يتماشى مع لوحة الابتكار العلمي والتكنولوجي على غرار بورصة ناسداك، والمعروف أيضا باسم سوق (star) في بورصة شانغهاي، وسوق ChiNext كثيف التكنولوجيا في بورصة شنتشن.



وفي عام 2022، استغرق الأمر 145 يوما في المتوسط حتى تتم مراجعة الاكتتاب العام الأولي لمشروع ما والموافقة عليه في بورصة بكين.



وتهدف بورصة بكين خلال عام 2023 إلى المضي قدما في تعزيز الفاعلية والجودة من خلال جذب مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة العالية الجودة الموجهة نحو الابتكار، وقيادة غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الاستخدام النشط لسوق رأس المال من أجل الابتكار والنمو.