أكسيوس: الهجوم على القاعدة الأمريكية بالأردن الأكثر خطورة منذ 7 أكتوبر

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن الهجوم على قاعدة "البرج 22" الأمريكية الواقعة شمال شرقي الأردن هو الأكثر خطورة على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط منذ هجوم 7 أكتوبر.



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم بطائرة بدون طيار استهدف قاعدة للجيش الأمريكي شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.



وقالت القيادة المركزية، في بيان لها، إن "الهجوم أسفر عن إصابة 25 عسكريا أيضا"، مؤكدة أن "ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير".



من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "الهجمات على قاعدتنا في الأردن تمت من ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق"، وتعهد بمحاسبة كل المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها الولايات المتحدة، بحسب قوله.