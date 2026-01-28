مجلس النواب اللبناني يواصل مناقشة الموازنة العامة لعام 2026

واصل مجلس النواب اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، مناقشة موازنة العام 2026 في جلسة عامة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور النواب ورئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وكان مجلس النواب اللبناني، قد استأنف، قبل ظهر اليوم الأربعاء، الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026.

وتناوب على الحديث خلال جلسة ما قبل ظهر اليوم 15 نائبا، انتقدوا خلالها مشروع قانون الموازنة العامة، وأشاروا إلى الثغرات والشوائب في مشروع القانون، كما انتقدوا أداء الحكومة بعد مرور سنة على تشكيلها.

وكانت جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026 قد بدأت قبل ظهر أمس الثلاثاء وتلتها جلسة مسائية.

ومن المقرر أن تستكمل الجلسة قبل ظهر ومساء غد الخميس.