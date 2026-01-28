باسكوال يحذّر المنتخب قبل مواجهة كاب فيردي في نصف نهائي أمم أفريقيا لليد

يستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد بقوة لمواجهة الغد أمام منتخب كاب فيردي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في رواندا.

وشاهد الإسباني خوان كارلوس باسكوال، المدير الفني لمنتخب مصر، رفقة جهازه المعاون، أبرز مباريات منتخب كاب فيردي خلال مشواره في البطولة، للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى المنافس، حيث حذّر اللاعبين من خطورة المنتخب الكاب فيردي، مؤكدًا أنه يقدم كرة يد متطورة ويضم عناصر قوية وسريعة قادرة على صناعة الفارق.

وطالب باسكوال لاعبيه بضرورة اللعب بقوة وتركيز شديدين منذ الثواني الأولى وحتى صافرة النهاية، وعدم التهاون أو فقدان التركيز في أي لحظة، خاصة في ظل أهمية اللقاء وصعوبته.

ويمتلك منتخب كاب فيردي أكثر من لاعب محترف في الدوري البرتغالي، من بينهم هداف المسابقة، وهو ما دفع باسكوال إلى وضع خطة خاصة لإيقاف خطورته.

وفي السياق نفسه، حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفترة الماضية على إزالة حالة الإرهاق التي لحقت باللاعبين نتيجة ضغط المباريات، مع التركيز على التدريبات الاستشفائية وتجهيز الفريق بدنيًا وذهنيًا، من أجل الظهور بأفضل مستوى ممكن في موقعة قبل النهائي، والسعي نحو التأهل إلى المباراة النهائية.