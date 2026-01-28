تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.

جاءت أسعار الخضار لكل كيلو على النحو التالي:

تراوحت أسعار الطماطم بين 5 و12 جنيهًا.

وبلغت أسعار البطاطس ما بين 5 و11 جنيهًا.

وسجل البصل الأبيض ما بين 4 و11 جنيهًا، بينما سجل البصل الأحمر من 6 إلى 9 جنيهات.

وسجلت الكوسة أسعارًا تراوحت بين 13 و17 جنيهًا.

وبلغ سعر الجزر بدون عروش ما بين 6 و8 جنيهات.

أما الفاصوليا الخضراء فتراوحت أسعارها بين 25 و45 جنيهًا.

وسجل الباذنجان البلدي من 12 إلى 15 جنيهًا، وسجل الباذنجان الرومي من 8 إلى 12 جنيهًا.

وتراوح سعر الفلفل الرومي بلدي بين 14 و18 جنيهًا، وسجل الفلفل الحامي البلدي من 13 إلى 17 جنيهًا.

وسجلت الملوخية أسعارًا تراوحت بين 21 و25 جنيهًا.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 14 و17 جنيهًا.

وفيما يخص أسعار الفاكهة، جاءت على النحو التالي:

تراوح سعر البرتقال البلدي بين 8 و13 جنيهًا.

وسجل اليوسفي ما بين 5 و11 جنيهًا.

وسجل الليمون البلدي من 16 إلى 20 جنيهًا.

وسجلت الجوافة أسعارًا تراوحت بين 14 و24 جنيهًا.

وسجلت الفراولة ما بين 15 و25 جنيهًا.