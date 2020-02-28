وزيرة الثقافة: مهرجان دندرة للموسيقى سيكون مماثلا لمهرجان القلعة بالقاهرة

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذي يقام هذا العام لأول مرة سيكون مماثلاً لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الدولي بالقاهرة، مؤكدة أن التواجد الفني في الدورة الأولي لمهرجان قنا على أعلى مستوى.

وأضافت عبدالدايم، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه تم إتاحة تذاكر المهرجان مجانًا للزوار للاحتفاء بأهالي محافظة قنا، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على تقديم مختلف العروض الثقافية والفنية التي تقام في القاهرة في مختلف المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بالإقبال الكبير من الجمهور في محافظة قنا، موضحة أنه يتم حاليًا دراسة زيادة مساحة جلوس الزوار حتي يستوعب المهرجان الذي يقام بمعبد دندرة أكبر عدد من الجمهور.

وتابعت أن الفن هو أسرع وسيلة للتفاعل مع الشباب و أهالي المحافظات.

وثمنت الجهود التي بذلتها وزارة السياحة والآثار التي تعد شريكًا أساسيًا في تحقيق هذا الحلم وكذلك جمعيات المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة الثقافة حتى يتم تنظيم هذا المهرجان بشكل لائق.

وأوضحت أن الثقافة ستتوجه خلال الأيام القادمة إلى محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لتقديم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة.