أمريكا: غرامة 27500 دولار لراكب اعتدى على مضيفة طيران بسبب ارتداء الكمامة

ذكرت إدارة الطيران الاتحادية بوزارة النقل الأمريكية أن راكبا على متن رحلة جوية لشركة "دلتا إيرلاينز" يواجه غرامة قدرها 27500 دولار "بتهمة التدخل والاعتداء على مضيفة طيران".

ونقلت اليوم السبت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز عن إدارة الطيران الاتحادية قولها أمس " أنه تردد أن الراكب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، ضرب المضيفة في وجهها وسط نزاع بسبب ارتداء القناع الواقي (الكمامة) على متن رحلة من ميامي إلى أتلانتا في 19 أكتوبر.

ووفقا لإدارة الطيران الاتحادية ، كان الراكب برفقة راكب آخر رفض استخدام قناع وجهه وربط حزام الأمان أثناء الرحلة، في رفض لما نصح به طاقم الرحلة.

ونتيجة لأفعاله ، صدرت الأوامر بالعودة بوابة المدرج وطُلب من الراكبين النزول طواعية من الطائرة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن الشخص الذي رافق الراكب الرافض لارتداء القناع "بدأ في الصراخ بشتائم على المضيفة والركاب الآخرين وضرب المضيفة تحت عينها اليسرى"، وفقا للصحيفة.

وبحسب الإدارة، فإن "القانون الاتحادي يحظر التدخل في عمل طاقم الطائرة أو الاعتداء الجسدي أو التهديد بالاعتداء الجسدي على طاقم الطائرة أو أي شخص آخر على متن الطائرة".