 إصابة 6 أطفال وامرأة في حريق بمخيم للمتضررين من الزلزال بشمال سوريا - بوابة الشروق
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إصابة 6 أطفال وامرأة في حريق بمخيم للمتضررين من الزلزال بشمال سوريا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 10:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 10:08 ص

 

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بإصابة ستة أطفال وامرأة جراء اندلاع حريق في مخيم للمتضررين من الزلزال، في قرية الغزالة شمالي بلدة دركوش بريف إدلب في شمال سوريا.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن الحريق اندلع نتيجة سكب مادة المازوت على الحطب لإشعاله بهدف التدفئة، مما أدى لاحتراق إحدى الخيام، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولفت المرصد إلى وفاة امرأة وإصابة رجل بحروق يوم 22 فبراير الجاري جراء اشتعال النار في خيمتهم بسبب استخدام وسائل تدفئة غير آمنة ضمن مخيم ساعد الواقع في منطقة الشيخ بحر في ريف إدلب الغربي.

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