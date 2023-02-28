تقرير: الاتحاد الأوروبي يحتاج شهورا لإتمام الاتفاق مع بريطانيا بشأن أيرلندا الشمالية

قالت مصادر مطلعة، إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج عدة شهور على الأقل لكي يوقع على الاتفاق الرئيسي لتسهيل حركة التجارة بين دول الاتحاد، وأيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، حيث لا يزال مسئولو التكتل يدرسون الخطوات القانونية المطلوبة لتطبيق الاتفاق المكون من أكثر من 300 صفحة.

يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اتفقا على مجموعة من التغييرات في بروتوكول أيرلندا الشمالية تتضمن ثلاثة مقترحات تشريعية بشأن الرعاية الصحية والجمارك والرقابة الزراعية.

ويحتاج كل قانون من هذه القوانين إلى موافقة البرلمان الأوروبي وحكومات جميع دول الاتحاد وعددها 27 دولة.

كما يتضمن الاتفاق مجموعة من التعديلات المستهدفة على البروتوكول نفسه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المصادر القول، إنه يمكن الانتهاء من وضع هذه التشريعات وإقرارها بنهاية العام الحالي وفق التقديرات الواقعية، وقد يتم ذلك قبل هذا الموعد بقليل.

من ناحيتها قالت أورسولا فون دير لاين، أمس الإثنين، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الإثنين بين بروكسل ولندن يستهدف "علاج قضايا الحياة اليومية بشكل نهائي" في أيرلندا الشمالية.

وقالت فون دير لاين، بجانب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن الاتفاق "يقدم حلولا دائمة يثق كل منا أنها ستنجح لكل الناس والشركات في ايرلندا الشمالية".

وأوضحت أن الاتفاق يعمل على التأكد من توفر نفس الغذاء والدواء في ايرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى.

وقال سوناك، إنه بموجب الاتفاق الجديد "لن يضطر الأشخاص الذين يرسلون الطرود إلى أصدقاء أو افراد العائلة أو يقومون بالتسوق على الإنترنت بملء أي أوراق خاصة بالجمارك".

وذكر سوناك أمثلة أخرى لاستفادة المواطنين من الاتفاق، ومن بينها أسعار منخفضة للجعة وإزالة المتطلبات الخاصة بسفر الحيوانات الأليفة.

وكان مسؤول بالاتحاد الأوروبي قد صرح أمس، بأن رئيس الوزراء البريطاني ورئيسة المفوضية الأوروبية، توصلا إلى اتفاق بشأن بروتوكول ايرلندا الشمالية.

ويأتي الاتفاق الخاص بأيرلندا الشمالية بشأن قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بعد أسابيع من التكهنات السياسية وأشهر من المحادثات الفنية المكثفة.