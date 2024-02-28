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هل هناك خلاف بين رابطة الأندية وحسام حسن؟.. أحمد دياب يجيب

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 2:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 2:05 ص

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن حقيقة وجود خلاف بينه وبين حسام حسن مدرب المنتخب الوطني.

وقال دياب في تصريحات تليفزيونية: «عقدنا جلسة مع حسام حسن وجهازه الفني وبناء على الأجندة قررنا أن يتم إيقاف الدوري في يوم 12 مارس؛ لإعلاء مصلحة المنتخب والأندية مقتنعين تماما بفكره وطلباته».

وأضاف: «جمال علام لم يتحدث معي حول فترة توقف الدوري، ولا يوجد أي خلاف بين الرابطة وحسام حسن».

وتابع: «لم نتحدث مع حسان حسن حول تقليص عدد الأندية في الدوري، ولم يكن التوقيت مثالي للحديث حول هذا الأمر، وتعيينه مدربا لمنتخب مصر خطوة متأخرة جدًا وهو يستحق قيادة المنتخب، وتغيير 7 مدربين لمنتخب مصر منذ 2019 أمر لا يليق».

وأتم: «يجب أن يكون هناك خطة واضحة وتكون من جانب اتحاد الكرة ومن حسام حسن وجهازه الفني».


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