كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن حقيقة وجود خلاف بينه وبين حسام حسن مدرب المنتخب الوطني.

وقال دياب في تصريحات تليفزيونية: «عقدنا جلسة مع حسام حسن وجهازه الفني وبناء على الأجندة قررنا أن يتم إيقاف الدوري في يوم 12 مارس؛ لإعلاء مصلحة المنتخب والأندية مقتنعين تماما بفكره وطلباته».

وأضاف: «جمال علام لم يتحدث معي حول فترة توقف الدوري، ولا يوجد أي خلاف بين الرابطة وحسام حسن».

وتابع: «لم نتحدث مع حسان حسن حول تقليص عدد الأندية في الدوري، ولم يكن التوقيت مثالي للحديث حول هذا الأمر، وتعيينه مدربا لمنتخب مصر خطوة متأخرة جدًا وهو يستحق قيادة المنتخب، وتغيير 7 مدربين لمنتخب مصر منذ 2019 أمر لا يليق».

وأتم: «يجب أن يكون هناك خطة واضحة وتكون من جانب اتحاد الكرة ومن حسام حسن وجهازه الفني».