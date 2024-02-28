نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير بأعلى قليلا من التقديرات الأولية

أظهرت البيانات المعدلة الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي بأقل قليلا من التقديرات الأولية.

وذكرت الوزارة أن أكبر اقتصاد في العالم سجل خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي نموا بمعدل 3.2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التقديرات الأولية 3.3%.

وتعكس البيانات الأخيرة الأقل من التقديرات السابقة تراجع الإنفاق الاستثماري للمخزون في القطاع الخاص وانخفاض الإنفاق الحكومي إلى جانب ارتفاع قيمة الواردات والتي يتم خصمها من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه أظهر تقرير وزارة التجارة زيادة في تقديرات إنفاق الحكومات المحلية وحكومات الولايات والإنفاق على مشروعات التشييد السكنية وغير السكنية والصادرات.

في الوقت نفسه جاء معدل النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي أقل كثيرا من المعدل المسجل في الربع الثالث من العام وكان 4.9% من إجمالي الناتج المحلي.

وعلى صعيد التضخم قالت الوزارة إن معدل الزيادة في أسعار المستهلك خلال الربع الأخير كان 1.8% وفقا للقراءة النهائية مقابل 1.7% وفقا للقراءة الأولية، في حين ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا إلى 2.1% من 2% وفقا للقراءة الأولية.