إيرباص تعتذر بعد منع زوار أجانب من دخول طائرة بمعرض سنغافورة الجوي

أصدرت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات اعتذارا بعدما ذكر بعض الزوار الصينيين في معرض سنغافورة الجوي أنه تم منعهم من دخول طائرة نقل عسكرية من صنع إيرباص في 24 فبراير، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم الثلاثاء.

وكانت الطائرة من طراز "إيه 400 إم" ذات الأربعة محركات توربينية من بين 38 طائرة معروضة في المعرض الجوي يومي 24 و 25 فبراير عندما تم فتح المعرض للجمهور. وتتبع الطائرة القوات الجوية الألمانية.

وقال متحدث باسم شركة إيرباص ردا على أسئلة من "ستريتس تايمز" أن الشركة على علم بالواقعة وتواصلت ونسقت على الفور مع عميلتها، القوات الجوية الألمانية، ومع فرق إيرباص لضمان أن تكون الطائرة مفتوحة أمام جميع الزوار خلال العرض.

وأضاف المتحدث: "نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يكون نجم عن هذا".