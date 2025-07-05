أردوغان: نخطط لإنشاء مناطق تجارة حرة وقواعد لوجستية شمال سوريا

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده «أكدت على خطوطها الحمراء في سوريا»، مؤكدًا أنها «لن تقبل بخطة تشرعن المنظمات الإرهابية أو امتداداتها».

وقال أردوغان، خلال تصريحات له، إن «تركيا تخطط لإنشاء مناطق تجارة حرة وقواعد لوجستية وأسواق حدودية شمال سوريا»، بحسب وكالة «الأناضول».

ووقّعت سوريا وتركيا، مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، وتيسير عبور الشاحنات وحركة الترانزيت بين البلدين.

ونصّت المذكرة على «إعادة تشغيل عمليات النقل البري وفق اتفاق النقل الطرقي الدولي الموقّع بين الجانبين في 10 مايو 2004، إضافة إلى السماح المتبادل باستخدام مرافق (رورو)، والتزام الطرفين بفرض رسوم طرق معقولة ومتبادلة، مع إمكانية تعديلها لاحقًا».

كما أكد الطرفان، في نص المذكرة، أهمية تسهيل إجراءات منح التأشيرات للسائقين المهنيين والتعاون في مختلف مجالات تنظيم النقل البري، بما في ذلك التشريعات والمعايير الفنية والاتفاقيات الدولية، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية مشتركة.

وشملت المذكرة أيضا اتفاق الطرفين على إعادة تفعيل «اللجنة المشتركة للنقل الطرقي» ومتابعة تنفيذ ما ورد في التفاهم، ومناقشة القضايا الفنية المستجدة، بما يسهم في تطوير وانسيابية الحركة التجارية والركابية بين البلدين.

وترتبط سوريا بتركيا بـ10 معابر أهمها معبر باب الهوى في محافظة إدلب، في حين أن عددا من المعابر الأخرى تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» وهي مغلقة حاليا.