الاحتلال يداهم عدة منازل بالضفة ويعتقل 4 فلسطينيين

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم السبت، مواطنين اثنين من نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وداهمت عدة منازل وعمارات سكنية في مخيمي بلاطة والعين، وعسكر البلد والمساكن الشعبية، وحي رفيديا.

وذكرت أن القوات اعتقلت الطفل أحمد رايق القدع (17 عامًا) من شارع المي في عسكر البلد، والشاب محمد الحافي من منطقة المساكن الشعبية.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وداهمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها.

وذكر شهود عيان أن القوات داهمت منازل أحمد محمد ريان، وإبراهيم سميح عاصي، ومؤمن مرعي.

وفي مدينة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم، مناطق بيت فجار، والعبيدية ودار صلاح والشواورة وزعترة، دون اعتقالات.

والليلة الماضية، اعتقل الاحتلال الشابين أيهم وسام عمور وأكرم عصام عمور، عقب مداهمة منزليهما في قرية رمانة غرب جنين.