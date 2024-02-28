بيربوك تعلن اعتزام ألمانيا مواصلة دعم جهود السلام بين أذربيجان وأرمينيا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اعتزام بلادها مواصلة دعم أذربيجان وأرمينيا في جهودهما الرامية إلى إحلال السلام بين الدولتين الجارتين.

وبعد لقائها بوزيري خارجية البلدين في العاصمة الألمانية برلين، قالت بيربوك اليوم الأربعاء:" نعتقد أن أرمينيا وأذربيجان لديهما الآن فرصة لتحقيق سلام دائم بعد سنوات من الصراع المؤلم".



وأجرت بيربوك محادثاتها مع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا في فيلا بورسيج، وهي دار الضيافة التابعة لوزارة الخارجية الألمانية.

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن البلدين اتخذا "خطوات شجاعة" من أجل تجاوز الماضي المليء بقدر كبير من المعاناة وفقدان الكثير من الأرواح البشرية، ورأت أن المضي قدما في هذه الخطوات يتطلب عزيمة.

وصرحت الوزيرة الألمانية بأن الرئيس الأرميني نيكول باشينيان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف أعلنا استعدادهما لحل المشاكل التي لا تزال عالقة بالوسائل السلمية بشكل حصري، وقالت إن بلادها عازمة على دعم البلدين في جهودهما على سبيل المثال من خلال ضيافة محادثات، كالتي جرت اليوم والتي ستجري غدا الخميس.

وسبق مفاوضات السلام في برلين، محادثة كان المستشار الألماني أولاف شولتس أجراها مع باشينيان وعلييف على هامش مؤتمر ميونخ للأمن منتصف الشهر الجاري. وكانت بيربوك زارت الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين في نوفمبر 2023.

يذكر أن أذربيجان شنت في سبتمبر الشهر الماضي هجوما عسكريا في منطقة ناجورونو كاراباخ المتنازع عليها مع أرمينيا، وبسطت سيطرتها عليها بعد صراعات مسلحة بين الجمهوريتيين السوفيتيتين السابقتين منذ عقود بشأن المنطقة، التي تقع ضمن الأراضي الأذرية ولكن تسكنها أغلبية أرمينية.