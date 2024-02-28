وزير العدل السوداني يدعو المجتمع الدولي لتصنيف الدعم السريع كجماعة إرهابية

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ناشد وزير العدل السوداني معاوية محمد أحمد خير اليوم الأربعاء المجتمع الدولي وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بتصنيف قوات الدعم السريع كجماعة إرهابية بعدما استوفت كل المعايير اللازمة للتصنيف.

جاء ذلك في كلمة خير أمام جلسة النقاش العام رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، التي استعرض خلالها أوضاع حقوق الإنسان في السودان.

وذكرت وكالة السودان للأنباء"سونا" أن خير استعرض أوضاع حقوق الإنسان وما تعرضت له من انتهاكات صارخة وغير مسبوقة منذ اندلاع تمرد -قوات الدعم السريع - التي وصفها بـ"المليشيا الإرهابية"، خاصة بعد أن خاب مخططها للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، فدخلت مباشرة في حرب مفتوحة ضد الشعب السوداني وضد الدولة ومؤسساتها.

وتابع أن "المليشيا المتمردة تمادث في التنكيل بالمواطنين واحتلال منازلهم وارتكاب أبشع الانتهاكات بحقهم من قتلٍ وتعذيبٍ، واغتصابٍ واستغلال وتشريد وتطهير عرقي".

و أكد الالتزام الصارم للقوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد الاشتباك الميداني وكافة المبادئ ذات الصلة بحماية المدنيين وهي تتصدى لهذا التمرد الذي له امتداداته الإقليمية والدولية.

ودعا خير المجلس لدعم ما تقومُ به القوات المسلحة السودانية وهي تتصدى لهذا المُهدِد الذي يتجاوز خطرُه السودان إلى الإقليم بأسره.