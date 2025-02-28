محافظ الجيزة يتابع استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال شهر رمضان

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اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على خطة مديرية الأوقاف ومنطقة الجيزة الأزهرية ووعظ الجيزة بشأن حملة تنظيف وتطهير المساجد وإعداد وتنظيم البرامج والشعائر الدينية والتى تشهد هذا العام دورات تدريبية للائمة والواعظات وإستمرار تنظيم الندوات التثقيفية بالمساجد الكبرى وعقد جلسات الوعظ بمراكز الشباب ودور الثقافة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة.

وأكد المحافظ، ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بنطاق المحافظة لتوسيع دائرة تلك البرامح لتشمل كافة القطاعات لرفع الوعى لدى المواطنين وزيادة قيم الولاء والإنتماء، مشيرا إلى أهمية الدور الذى تلعبه المؤسسات الدينية فى الحد من تأثير الدعاية السلبية والهدامة .

وتابع المحافظ، خطة مديرية الأوقاف لتجهيز المساجد والساحات لاستقبال المصلين وتوزيع الدعاه والواعظين لتغطية كافة الأنشطة المقامة بنطاق المحافظة.

وأكد ضرورة التأكد من تهيئة وجاهزية المساجد والزوايا الحكومية والأهلية لاستقبال ضيوف الرحمن والمصلين، إلى جانب جاهزية أماكن الاعتكاف طبقا للقرارات الصادرة في ذلك الصدد.

وأعرب المحافظ، عن دعمه لأنشطة المديرية ومجهوداتها خلال شهر رمضان موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة وتأهيل محيط المساجد والساحات ومنع الإشغالات والتعديات ورفع أية مخلفات بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.