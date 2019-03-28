مقتل 5 أشخاص جراء حريق في مبنى تجاري ببنجلاديش

أفادت هيئة الإطفاء في بنجلاديش اليوم الخميس، بأن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون جراء حريق اندلع في مبنى تجاري شاهق الارتفاع في دكا عاصمة بنجلاديش .

وقال راسل سيكدر، وهو مسؤول في إدارة خدمة الإطفاء والدفاع المدني، إن الحريق اندلع في برج فاروق روبايان المكون من 19 طابقا بمنطقة باباني شمالي دكا.

وأضاف سيكدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف، إنه تم انتشال جثث خمسة أشخاص من موقع الحادث ، مضيفا أنه تم نقل 60 شخصا آخرين إلى مستشفيات مختلفة لعلاج إصاباتهم .

وأوضح أنه تم نقل ثلاثة من الجثث إلى مستشفى "يونايتد هوسبيتال" الخاص في دكا ، ونُقلت إحدى الجثتين الأخريين إلى مستشفى "كورميتولا" العام الحكومي والأخرى إلى مستشفى "دكا ميديكال هوسبيتال".

وقال البريجادير جنرال رفيق نابي ،مدير مستشفى "كورميتولا" العام، للصحفيين إن مواطنا من سريلانكا ،والذي تم تحديد هويته بأنه يدعى نيراش تشاندرا، توفي إثر قفزه من المبنى .

وأضاف أن المستشفى استقبل 30 شخصا مصابين بمشكلات في التنفس.

وقالت الطبيبة ساماتا لال سين إن شخصًا تم تحديد هويته باسم عبد الله الفاروقي، قد توفي أيضامتأثرا بجروحه في مستشفى دكا الجامعي.

ولم يتم على الفور تحديد هويات حالات الوفاة الثلاث الأخرى.

وذكر سيكدر إن رجال الإطفاء وعددا من أفراد القوات البحرية والجوية شاركوا في جهود إخماد الحريق التي اندلعت في الطابق التاسع من المبنى.

وأضاف أن عمال الإنقاذ يحاولون أيضا الوصول إلى الأشخاص الذين ما زالوا بالداخل ، دون تحديد عدد المحاصرين.