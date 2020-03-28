الأردن يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

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سجل الأردن اليوم السبت أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأعلن مدير عام مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبدالرزاق الخشمان أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد لسيدة تبلغ من العمر 83 عاما.

ونقلت الوكالة عن الدكتور الخشمان قوله إن السيدة "كانت تعاني قبل إصابتها بفيروس كورونا من مشكلات صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم وتم تحويلها من مستشفى خاص الى مستشفى الأمير حمزة".

يذكر أن الأردن سجل 212 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وقال الأردن يوم الأربعاء الماضي إنه سيخفف القيود المفروضة بسبب حظر التجول من خلال السماح للمحلات الصغيرة بفتح أبوابها ليتمكن المواطنون من شراء السلع الأساسية بشكل مباشر.

وكانت المملكة الأردنية قد فرضت حظر تجول كامل يوم السبت الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا وأغلقت كل المتاجر والمؤسسات ليصبح المواطنون غير قادرين على شراء الطعام.