رئيس جامعة الفيوم يفتتح الدورة الـ41 لإعداد المعلم الجامعي

افتتح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، الدورة الـ41 لإعداد المعلم الجامعي، التي تستمر حتى أول أبريل المقبل، ويشارك فيها 28 دارسًا من داخل وخارج الجامعة وبمشاركة مركز تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فاروق عميد كلية التربية، والدكتور مصطفى حفيضة القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور آمال جمعة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد رئيس الجامعة أن دورة إعداد المعلم الجامعي هي الدورة الأكاديمية الوحيدة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات كشرط أساسي من شروط التعيين في وظائف المدرس والمدرس المساعد، طبقًا للمادة 150 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1974.

وأضاف أن الظروف الراهنة استلزمت تعديلًا في آليات ومناهج الدورة بما يتيح استكمال جانب كبير منها على المنصات الإلكترونية (أون لاين)، مشددًا على أن التدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس هو الضمان الرئيسي لتحقيق التميز في العملية التعليمية وفي جوانب البحث العلمي.

كما استمع لجانب من استفسارات المشاركين في الدورة حول بعض مواد قانون تنظيم الجامعات، والجهود المبذولة لتطوير وإضافة وتعديل بعض المواد، بما يتفق مع التطورات الحديثة في العملية التعليمية، والطفرة التكنولوجية الحالية وأجاب سيادته عليها.

وتناول الدكتور محمد فاروق، أهداف الدورة التي تتمثل في التعريف بالجامعة، والدور الرئيسي للتعليم الجامعي، وأهميته في تنمية المجتمع وتطويره، والوقوف على ما تقوم به الجامعة من جهود لتطوير الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس، وأضاف أن الدورة تهدف أيضًا لتنمية قدرات الدارسين في مجال البحث العلمي، والتعرف على أساليب تطوير التعليم الجامعي وفهم حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات الجامعية، وكذلك سيكولوجية الطالب الجامعي واحتياجاته التعليمية، وإكساب الدارسين قدرات التقويم الذاتي وإعداد الاختبارات، وأخيرًا تهدف الدورة إلى تنمية قدرات الدارسين في العرض والاتصال والتدريس الفعال.

وقال الدكتور مصطفى حفيضة، إن الدورة تتضمن عدة جلسات منها إستراتيجيات التدريس في المرحلة الجامعية، وأخلاقيات البحث العلمي، وميكنة نظم التقويم والالتزامات الجامعية لعضو هيئة التدريس وأساسيات بناء المنهج الجامعي، وعناصر وإدارة الجودة الشاملة وأخيرًا سيكولوجية الطالب الجامعي.