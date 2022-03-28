مجموعة السبع ترفض طلب روسيا بدفع ثمن واردات الطاقة بالروبل

قال وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك، الاثنين، إنّ مجموعة السبع قررت رفض طلب موسكو دفع ثمن واردات الطاقة من روسيا بالروبل.

وأضاف هابيك في مؤتمر صحفي، أنّ جميع وزراء مجموعة السبع اتفقوا تماماً على أن هذا خرق واضح من جانب واحد للعقود الحالية"، بحسب وكالة "أسوشييتدبرس" الأمريكية.

وأوضح أن الدفع بالروبل غير مقبول، وأنهم سيحثون الشركات المتضررة على عدم اتباع طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والأسبوع الماضي، أعلن بوتين أن روسيا ستطالب الدول "غير الصديقة" بدفع ثمن الغاز الطبيعي بالعملة الروسية الروبل، بدلا من الدولار واليورو.

وردا على سؤال للصحفيين في وقت سابق، الإثنين، عما إذا كان بإمكان روسيا قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن العملاء الأوروبيين إذا رفضوا طلب الدفع بالروبل، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر عبر الهاتف: "من الواضح أننا لن نورد الغاز مجانا".

وأضاف بيسكوف: "في وضعنا الحالي، من الصعب وغير المجدي الانخراط في الأعمال الخيرية لأوروبا".

تضم مجموعة السبع كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

وفي 7 مارس الحالي، صادقت الحكومة الروسية على قائمة البلدان "غير الصديقة" التي تشمل بلدان مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وأوكرانيا وسويسرا وسنغافورة، إضافة إلى 15 دولة أخرى تفرض عقوبات على روسيا.