ماكرون: سننظم مؤتمرا مع بريطانيا يركز على استعادة حرية الملاحة في هرمز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن ‌باريس ستنظم قريبا، بالتعاون مع بريطانيا، مؤتمرا يركز على استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، ⁠مضيفا أن أي مهمة بحرية من هذا القبيل ستتم على أساس دفاعي فقط.

وذكر ماكرون، على منصة "إكس": "فيما يتعلق بمضيق هرمز، سننظم في الأيام المقبلة مؤتمرا ‌مع ⁠بريطانيا والدول الراغبة في الانضمام إلينا في مهمة سلمية متعددة الجنسيات تهدف إلى ⁠استعادة حرية الملاحة في المضيق".

وأضاف: "هذه المهمة الدفاعية البحتة، التي ⁠ستكون بعيدة عن الأطراف المتحاربة، من المقرر ⁠نشرها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بلاده لن تنجر إلى حرب إيران مهما كانت الضغوط، كما أنها لن تدعم السيطرة على مضيق هرمز، بحسب وكالة رويترز.

وفي حديث ‌لبي.بي.سي 5 لايف، قال ستارمر: "نحن لا نؤيد فرض السيطرة"، مضيفا أن إعادة فتح المضيق أمر بالغ الأهمية.