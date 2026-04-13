اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، 30 فلسطينيا على الأقل في مدن وبلدات بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، بينهم أسرى محررون وطفلان.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، في بيان وصل الأناضول، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال نحو 30 مواطنًا، بينهم أسرى محررون وطفلان.

وأضاف المكتب (تابع لحركة حماس) أن الاقتحامات تخللتها عمليات دهم للمنازل وتخريب لمحتوياتها.

وذكر أن تصاعد حملات الاعتقال، التي تستهدف الأسرى المحررين والأطفال، إلى جانب تنفيذ اقتحامات واسعة في المدن والبلدات، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على المجتمع الفلسطيني وضرب حالة الاستقرار.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تصعيد مستمر في الانتهاكات بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس.

وصعّدت إسرائيل، عبر الجيش والمستوطنين، من اعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1148 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و750، واعتقال حوالي 22 ألفًا.