9622 عقد لتقنين أوضاع التعديات على أراضي أملاك الدولة بالشرقية

استعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام الموقف الحالي لمنظومة التقنين، إذ تم تحرير 9622 عقد بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى 2175 عقد منتظر تحريره.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألف و402 طلب، منها 14 ألف و491 طلب صالح للتقنين، و2911 طلب غير صالح للتقنين.

وأشار مدير إدارة أملاك الدولة بالشرقية، إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد، لافتًا في بيان اليوم الاثنين، إلى أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.