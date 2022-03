فازت الممثلة «أريانا ديبوز - Ariana DeBose»، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة لعام 2022، وذلك عن دورها بفيلم «قصة الحي الغربي - West Side Story».

وترشح للقائمة أفلام:

"JESSIE BUCKLEY" عن فيلم "The Lost Daughter"

"JUDI DENCH" عن فيلم "Belfast"

"KIRSTEN DUNST" عن فيلم "The Power of the Dog"

"AUNJANUE ELLIS" عن فيلم "King Richard"

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2022 بدورته الـ94.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.