جهاد سعد يطرد روجينا من منزل والدها بالحلقة الخامسة من «ستهم»

لا زالت سهام الظلم تتمادى في ظلمها كانت هذا حالة "ستهم" الشخصية التي تقدمها روجينا، خلال أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل، الذي يتم عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل"ستهم"، تصاعد في الأحداث، خاصة بعدما تصدرت الحلقات الأولى تريند مواقع التواصل الاجتماعي واشعلت روجينا، السوشيال خاصة في ظل الظلم الذي تتعرض له ستهم" روجينا" من شقيقها، خلال أحداث المسلسل، ورفضه إعطاءها حقها الشرعي في ميراث والدها، بل والتعدي عليها بالضرب، مما خلق حالة من التعاطف من قبل الجمهور معها بل والدفاع عنها ومحاولة مساعدتها.

بدأت أحداث الحلقة بطرد رماح "جهاد سعد" ستهم "روجينا" من منزل والدهم، في مشهد بكت له القلوب، خاصة في ظل توظيف المخرج رؤوف عبد العزيز، كل شيء من موسيقى تصويرية وزوايا التصوير و الكادرات في مكانه بحرفية عالية، وذلك بعدما كانت تنوى رفض قضية ضد رماح من أجل الحصول على ميراثها، ولكن المحامي الخاص بها، أخبره ما تريد أن تفعله ستهم، مما خلق شجار بينهما.

وقام رماح بطرد شقيقه ستهم من منزل والدهم، دون رحمة ولا شفقه، وطلب من شقيقه جبر "محمد عبد الحافظ"، أخذه معه للعيش في الجبل الأبيض، ولكن شقيقه رفض في البداية نظرا لصعوبة العيش في هذه المنطقة، ولكن ستهم أصرت على ترك منزل والدها والذهاب مع شقيقها جبر، حتى تحصل على حقها.

وذهبت ستهم مع شقيقها جبر، للعيش في منطقة الجبل الأبيض، حيث تعيش جبر هناك مع زوجته بخيته الشخصية التي تقدمها الفنانة "غادة طلعت"، ومعهم 5 أبناء أنجبتهم من جبر، والذي يعمل في منطقة الجبل الأبيض.