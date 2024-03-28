بولندا تعين قائدا جديدا لفيلق يوروكوربس

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عينت بولندا قائدا جديدا للفيلق الأوروبي "يوروكوربس" في مدينة ستراسبورج بشرق فرنسا، وذلك بعد إعفاء فوري لقائد الفيلق سابقا من منصبه أمس الأربعاء.

وأعلنت وزارة الدفاع البولندية في منشور عبر منصة "إكس" أمس الأربعاء، أن الجنرال بيتر بلازيوس سوف يقود الفيلق الآن.

ويخلف بلازيوس الجنرال ياروسلاف جرومادزينسكي، الذي تم إعفاؤه من منصبه بعد ورود معلومات جديدة خلال تحقيق استخباراتي. وقد صدر الأمر لجرومادزينسكي بالعودة فورا إلى بلاد.

ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل التحقيق.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش لتلفزيون تي في أن 24 البولندي اليوم الخميس، إنه تم إبلاغ أقرب حلفاء بولندا بإعفاء جرومادزينسكي من منصبه بإشعار مسبق منطقي.

وأضاف أن قرار الإعفاء من المنصب كان خطوة ضرورية، ولكنه لا يمثل "اتهاما لأي شخص عندما تتخذ هذا الإجراء".

وأوضح: "المهمة الآن توضيح المسألة قبل اتخاذ قرار نهائي. وفي حالة تم إثبات عدم صحة الاتهامات لجرومادزينسكي، سوف يعوده لمهامه الطبيعية".

وكتب جرومادزينسكي، أنه لا يوجد ما يسيئ إليه، كما قال إنه يعتقد أن عملية المراجعة سوف تنتهي لصالحه.