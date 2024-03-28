ما حقيقة مشاركة السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون بالمكسيك ؟

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة عُلق عليها من كثيرين أنها تعبر عن مشاركة السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون، وعبر المغردون عن اندهاشم من الخبر، بينما كذبه آخرون واعتبروا أن الصورة مفبركة، لأن السعودية لم يسبق لها المشاركة في مثل هذا النوع من المسابقات من قبل، ولكن ما الحقيقة؟



بالبحث خلف الصورة على منصة جوجل، ظهر أنها نشرت على الحساب الرسمي لعارضة الأزياء رومي القحطاني، على منصة انستجرام، وكتبت تعليقا عليها ذُكر فيه "يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية لعام 2024.



وبذلك تأكد أن الصورة حقيقة، وتظهر فيها رومي مرتديةً فستانا فضيا لامعا مكشوف الذراعين، وبجوارها علم السعودية بلونه الأخضر وشعاره السيف وعبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله".



وأضافت عارضة الأزياء السعودية في منشورها على إنستجرام: "هذه أول مشاركة للمملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون".



ولم تكن هذه الصورة الوحيدة التي نشرتها رومي على صفحتها، فقد نشرت أكثر من صورة مع العلم السعودي، وهي ترتدي أزياء تعبر عن الثقافة السعودية، ومتناسقة مع ألوان العلم للتعبير عن سعادتها بالمشاركة في المسابقة.



وستُقام النسخة المقبلة من مسابقة "ملكة جمال الكون" في نوفمبر من العام الجاري، حسبما قال رجل الأعمال المكسيكي راؤول روكا، والذي أعلن عن دخوله كشريك مع منظمة "Miss Universe"، عبر صفحته الموثقة على "إنستجرام". وستقام المسابقة في المكسيك، وستشهد أيضًا ظهور إيران لأول مرة.



• من هي رومي القحطاني؟



وللقحطاني مشاركات متعددة بمسابقات الجمال، فهي تحمل ألقاب ملكة جمال الشرق الأوسط وملكة جمال العالم العربي للسلام 2021.



ولرومي مشاركات مختلفة في مسابقات ملكات الجمال، وفقا لحسابها الرسمي على إنستجرام، نشرت رومي في فبرير عام 2023، أنها شاركت في مسابقة ملكة جمال أوروبا التي أُقيمت في إيطاليا العام الماضي، كما أنها ومثلت المملكة "Miss Arab Peace" و"Miss Planet SA" و"Miss Asia SA " وغيرها من المسابقات، بحسب ما يشير حسابها على "انستجرام".



ذكرت صحيفة "إندبندنت"، أن رومي القحطاني ولدت في الرياض وتبلغ من العمر 27 عامًا، كما ستمثل المملكة العربية السعودية في المسابقة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في طب الأسنان وتجيد اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية.



تمتلك رومي مليون متابع على منصة انستجرام، وألفي متابع آخرين أو نحو ذلك على منصة X (المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر)، ومن المشاركات والصور التي تشاركها على هذه المنصات، تكشف رومي أن لديها ولعًا بالمجوهرات، من سوار Love من Cartier إلى مجموعة Diva Dreams من Bulgari، بحسب harpersbazaararabia.





