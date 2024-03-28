يونيسيف: النوم في قطاع غزة مثل الرقود في التابوت

وصف متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» جيمس إلدر، اليوم الخميس، النوم في قطاع غزة بأنه مثل «الرقود في التابوت».

ودعا إلدر في تصريح صحفي، إلى تطبيق قرار وقف إطلاق النار وبما يشمل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أن «القصف يجري ليلًا في غزة والناس في فراشهم نائمون».

وأشار إلى أن هناك آمالًا حول وقف إطلاق النار بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

واستدرك: «لكن القصف يحطم هذه الآمال كل ليلة.. أطفال غزة يأملون أن يقتلوا لإنهاء الكابوس».

وتبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قراراً يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار»، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرات عدة لكنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه، ما يعني ضغطاً إضافياً على حليفتها إسرائيل.

وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن.

وأعقب التصويت، على القرار الذي تم تبنيه بغالبية 14 صوتاً مؤيداً وامتناع عضو واحد عن التصويت، تصفيقاً من أعضاء المجلس، الذي لم يتمكن مرات عديدة من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بسبب حق النقض (الفيتو) الأمريكي.