حذر مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية الدكتور محمود الهباش، من الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لرفح الفلسطينية، قائلا إنه إذا نفذت إسرائيل ما تلوح به من اجتياح فإن ذلك ستكون له عواقب كارثية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، إنه يتواجد في رفح الفلسطينية أكثر من 1.5 فلسطيني في مساحة جغرافية ضيقة جدا، وبالتالي إذا نفذت إسرائيل ما تهدد به سيكون هناك المزيد من الضحايا بأضعاف ما سقط حتى الآن.

وأشار إلى أن التعاطي الأمريكي إزاء ما يحدث مليء بالنفاق والازدواجية في المعايير والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني، موضحا أن فرض واشنطن عقوبات على كتيبة بالجيش الإسرائيلي محاولة فاشلة لإرضاء الرأي العام العالمي وتجميل الوجه الأمريكي بعدما كشف من خلال دعمه المطلق لإسرائيل في هذا العدوان.

وتابع: «إذا كانت الولايات المتحدة جادة في موقفها وتريد الأمن والسلام والاستقرار عليها أن توقف شحن الأسلحة والذخائر الى إسرائيل».

وأوضح أن إسرائيل ماضية في مخططها لتهجير الفلسطينيين وممارسة المزيد من الضغط عليهم لتحقيق أهدافها البعيدة عن استعادة أسراها، حيث استخدمت ما حدث في 7 أكتوبر كذريعة لتنفيذ هذا المخطط.

ونوه بأن إسرائيل تعمل على منع وإجهاض فكرة قيام الدولة الفلسطينية بمحاولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية أو تهجير سكان قطاع غزة من خلال الضغط العسكري والإبادة الجماعية وكل ذلك لتصفية القضية الفلسطينية.