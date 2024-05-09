صرحت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير جوكطاش، بأن حجم التجارة بين بلادها والجزائر بلغ العام الماضي 6.3 مليارات دولار، مبينة أنه "أعلى رقم وصلنا إليه"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الخميس.

وجاءت تصريحات وزيرة الأسرة التركية، في كلمة خلال الجلسة الختامية للاجتماع الثاني عشر للجنة الاقتصادية التركية-الجزائرية المشتركة، التي عقدت بمقر الوزارة بمشاركة وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب.

وأضافت جوكطاش، أن تركيا تتمتع بعلاقات قوية مع الجزائر، وأن إمكانات التعاون الذي سيتم إنشاؤه بين البلدين في المجالات كافة، وخاصة التجارية والاقتصادية، مرتفعة للغاية.

وأشارت الوزيرة التركية، إلى أنهم اتخذوا الخطوات اللازمة لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين. وقالت إنه "بحلول نهاية عام 2023، بلغ حجم التجارة الثنائية بين تركيا والجزائر 6.3 مليارات دولار.

وقالت إن هذا الرقم هو أعلى مستوى وصلنا إليه حتى الآن، يسعدنا للغاية أن نرى استمرار الارتفاع في الربع الأول من عام 2024.

وأعربت غوكطاش، عن اعتقادها بإمكانية وصول البلدين بسهولة إلى حجم التجارة الثنائية المستهدف، عند 10 مليارات دولار، والذي حدده الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون.