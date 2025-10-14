سلطنة عُمان: التعاون والعمل المشترك يعززان فرص الوصول لمستقبل يسوده السلام

ترأَّس بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية وفدَ سلطنةِ عُمان المشارك في أعمال قمة شرم الشيخ للسلام، اليوم الاثنين، بمشاركة عددٍ من قادة الدول وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، لبحث الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم مسار السلام العادل والشامل في المنطقة.

وتم خلال القمة التوقيع على “وثيقة السلام” من قبل دول الوساطة، وهي مصر و الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا ودولة قطر بحضور القادة ورؤساء الوفود، في خطوة تعكس توافقًا دوليًا متزايدًا تجاه الحل السياسي ووقف التصعيد.

و أكد بدر البوسعيدي في تصريح له بهذه المناسبة تقدير سلطنةعُمان للرئيس عبد الفتاح السيسي و للرئيس دونالد ترامب على ترؤسهما أعمال هذه القمة التاريخية، مشيرا إلى أن العامين الماضيين شهدا مآسي إنسانية مروعة، وأن وقف إطلاق النار أنقذ مئات الأرواح وأعاد الأمل إلى آلاف الأسر الفلسطينية، مؤكّدا أن هذه اللحظة تمثل فرصةً حقيقية لإطلاق مسار جاد نحو تحقيق العدالة الشاملة والدائمة لهذه المنطقة العزيزة من العالم.

وأضاف وزير خارجية سلطنة عُمان أن الطريق لا يزال طويلاً ومحفوفًا بالتحديات، غير أن التعاون الصادق والعمل المشترك يعززان فرص الوصول إلى مستقبلٍ يسوده السلام الدائم والازدهار المشترك، مؤكّدا أن سلطنةَ عُمان ستظل نصيرًا مخلصًا للسلام وعاملا فاعلا في دعم كل جهد يرسخ قيم التفاهم والتعايش وسيادة القانون.

وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في القمة في إطار مواقفها الثابتة الداعية إلى اعتماد الحوار والوسائل السلمية لحلّ النزاعات، وتعزيز الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة والعالم.